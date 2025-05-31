Ardahan’da 1968 yılından bu yana bakkal işleten ve işine olan sevgisiyle herkese örnek olan Cengiz Amcayı Jandarma ekipleri ziyaret etti. Bu görüntüler jandarma genel komutanlığı sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Bakkal dükkânındaki tertip ile müşterileri tarafından beğeni toplayan Çelik’in misafirleri bu kez jandarma ekipleri oldu. Çelik’in dükkânına alışveriş için giden jandarma ekipleri tertip ve düzenli olan işyerini görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Cengiz Çelik, düzen ve tertipli olmayı askerde olduğu dönem askeri disiplinden aldığını söyleyerek, ’’Ben düzen ve nizamı seviyorum. Kendi yapımda vardı. Ama yüzde 80 askerden aldım. Ve sivil hayatta da bu şekilde devam ettim. İşyerim temiz olunca bahtiyar oluyorum’’ dedi.

Kara demlik almak için Cengiz Amca’nın dükkanını tercih eden jandarma personeli, işyerindeki tertip ve Nizam’ın askeri disiplin ile örtüştüğünü ifade etti. Jandarma personeli ile Cengiz amca arasında geçen diyaloğu, Cengiz Amca ile ortak noktamız: Disiplin, nizam, intizam; başlığı altında sosyal medya hesabında paylaşıldı.