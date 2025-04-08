Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde jandarma trafik ekipleri tarafından ilkokul öğrencileri çeşitli konularda bilgilendirildi.

Bozdoğan İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından Bozdoğan ilçesi Örentaht İlkokulunda eğitim gören toplam 33 öğrenciye eğitim verildi. Eğitimde jandarma ekipleri öğrencileri; yayaların uyması gereken kurallar, genel trafik kuralları, okul servislerinde inme ve binme kuralları, bisiklet binme kuralları ile araçlarda emniyet kemerinin kullanımı konularında bilgilendirdi.