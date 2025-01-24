İZSU Genel Müdürlüğü, Urla Yelaltı ve Yenice mahallerinde ekonomik ömrünü tamamlayan içme suyu hatlarını deplasa ediyor. Çalışmalar kısa sürede tamamlanacak.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, su verimliliği yatırımları kapsamında kentin dört bir yanında ekonomik ömrünü tamamlayan içme suyu hatlarını yeniliyor.

Su kayıp kaçaklarını azaltmak, hanelere kesintisiz içme suyu ulaştırmak için yürütülen çalışmalar Urla’nın eski yerleşim yerlerinden Yelaltı ve Yenice mahallelerinde devam ediyor.

Akpınar, Bellek, Çilingir Çeşme, 12 Eylül, Kapan Cami, Kütük Minare, İnceoğlu, Tireli, Gökmen, Uğur, Balcı, Topaltı, Kırcalı, Hacı Memiş, Kıvırcık, Açkı, Park ve Kamanlı olmak üzere 18 sokağı kapsayan 5 kilometre uzunluğundaki içme suyu yenileme çalışmalarının 4,8 kilometresi tamamlandı. Geriye kalan imalatların da kısa sürede bitirilmesi hedefleniyor.

2024 YILINDA 18 KİLOMETRELİK İÇME SUYU HATTI YENİLENDİ

İZSU Genel Müdürlüğü Urla’da 2024 yılında yaklaşık 18 kilometrelik içme suyu hattı yeniledi ve yeni abone bağlantılarını tamamladı. Ayrıca Urla Çarşı’da, Zeytineli Mahallesi, Tekke Caddesi, Balıklıova sokaklarında 4 kilometrelik içme suyu döşeme çalışmaları devam ediyor. Bu noktalarda imalatlar yaz sezonu öncesi tamamlanacak.