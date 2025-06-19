İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZSU, su faturalarına yansıyan katı atık bedelinin ilçe belediyeleri tarafından belirlendiğini ve bu bedelin İZSU gelirlerine yansımadığını açıkladı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZSU Genel Müdürlüğü, su faturalarında yer alan “katı atık bedeli” ile ilgili kamuoyunda oluşan şikayetler üzerine bir açıklama yaptı.

Açıklamada, katı atık bedellerinin İZSU tarafından değil, ilçe belediyeleri tarafından belirlendiği ve bu bedellerin ilçe belediyelerine aktarıldığı vurgulandı.

İZSU’nun açıklamasında, 27 Ekim 2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesislerinin Kurulması ve Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” gereğince, katı atık toplama bedellerinin belirlenmesi görevinin ilçe belediyelerine ait olduğu belirtildi.

Açıklamada, İZSU’nun katı atık bedellerinin belirlenmesinde herhangi bir rolü olmadığı, sadece yasa gereği bu bedellerin su faturalarıyla birlikte tahsilatına aracı olduğu ifade edilirken, katı atık bedellerinin ilçe belediyelerinin hesaplarına aktarıldığı ve bu bedellerin ilçe halkının hizmetinde kullanıldığı kaydedildi.

KATI ATIK BEDELİ SU TÜKETİMİYLE İLİŞKİLİ DEĞİL

İZSU, katı atık bedelinin tüketilen su miktarıyla bir bağlantısı olmadığını, bu bedelin ilçe belediyelerince belirlenen sabit bir ücret olduğunu vurguladı.

Su faturalarında “ilçe belediyesi” başlığı altında yer alan katı atık bedeli ile su tüketiminden kaynaklanan bedelin ayrı kalemler halinde gösterildiğine dikkat çekilirken, şu ifadelere yer verildi:

“Katı atık bedelleri, abonenin ikamet ettiği ilçedeki belediye tarafından belirlenmekte ve ilgili belediyenin hesabına aktarılmaktadır. Bu bedeller, ilçe belediyesinin belirlediği cetveller kapsamında sabit bir ücrettir ve tüketilen su miktarıyla orantılı değildir. Katı atık bedelleri İZSU gelirlerine yansıyan bir kalem değildir.”