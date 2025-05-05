İzmit Belediyesi, 'Gülümse Kafe'ler hakkındaki iddiaları yalanlayarak, “Herkesin kullanımına açık, ayrıcalık yok” denildi.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, Gülümse Kafeler hakkında bazı basın organlarında yer alan “Fatma Hanım son anda davet verebilir, organizasyon iptal olur” iddialarını yalanladı.

Açıklamada, sözlerin Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in talimatıyla ilgisi olmadığı vurgulandı. Gülümse Kafeler’in, gençler, emekliler, aileler ve dar gelirli vatandaşlar için uygun fiyatlı, kapsayıcı sosyal alanlar olduğu belirtildi.

Başkan Hürriyet’in, “Belediyeye ait tesisler kişiye özel kullanılmaz” yaklaşımını benimsediği ifade edilirken, rezervasyon süreciyle ilgili iddialar için idari inceleme başlatıldığı duyuruldu.

İzmit Belediyesi, hizmetlerini adil, şeffaf ve toplumun tamamını kucaklayan bir anlayışla sürdüreceğini belirterek, Gülümse Kafeler’in herkesin kullanımına açık olduğunu vurguladı.