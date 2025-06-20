İzmit Belediyesi Asırlık Çınar Evleri’nin değerli sakinleri, “Yaşamın Demli Hali: Sapanca Gezisi” etkinliğiyle doğayla iç içe bir gün geçirdi. Sapanca Gölü’nde tekne turu, sahil boyu üstü açık araçlarla yapılan gezinti ve ikramlarla renklenen program, büyüklerin yüzünü güldürdüKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Asırlık Çınar Evleri Şubeleri’nin değerli üyeleri, kültürel ve sosyal geziler kapsamında düzenlenen “Yaşamın Demli Hali: Sapanca Gezisi” etkinliğiyle keyifli bir gün geçirdi.

Sapanca Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte katılımcılar, Sapanca Gölü’nde düzenlenen tekne turuyla eşsiz manzaranın tadını çıkardı. Gün boyunca devam eden etkinliklerde, üstü açık araçlarla yapılan sahil gezisi de büyük ilgi gördü. Katılımcılara çeşitli ikramlar sunulurken, program hediye takdimleriyle son buldu.

Etkinliğe Sapanca Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz Metin ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Numan Balkaya da katılarak konukları selamladı.

Nazik karşılamaları ve misafirperverlikleriyle takdir toplayan Sapanca Belediyesi yetkililerine, İzmit Belediyesi tarafından teşekkür edildi. İzmit Belediyesi yetkilileri, bu tür sosyal etkinliklerin hem büyüklerin yaşam kalitesine katkı sunduğunu hem de yerel yönetimler arasında iş birliğini ve dayanışmayı güçlendirdiğini vurguladı.