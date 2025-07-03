İzmit Tren Garı ile Saat Kulesi arasında yaya ulaşımını kolaylaştıracak olan asansör hizmete alındı. Yaşlılar, engelliler ve çocuklu aileler için yaya geçişleri daha konforlu ve güvenli hale getirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı süren; Saygınlar Kulübü, İzmit Tren Garı ve Atatürk heykeli arasındaki yaya geçişlerini daha konforlu hale getirecek asansör tamamlanarak hizmete alındı. İzmit’in en işlek noktalarından biri olan İzmit Tren Garı ile Saat Kulesi ve Atatürk heykeli arasında yaya olarak geçiş yapacak olanlar artık daha rahat edecek.

Cumhuriyet Caddesi ile Ruşen Hakkı Caddesi’ni birbirine bağlayan noktaya kurulan asansör, hem modern görünümü hem de işlevselliğiyle dikkat çekiyor. Temperli camla kaplanan kulede, aynı anda 13 kişiyi taşıyabilen çift girişli bir asansör yer alıyor.