UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alan Laodikya Antik Kentinde, yangın tehlikesi oluşturabilecek kurumuş yabani otları temizledi.

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Denizli’de yaz aylarında artan hava sıcaklıklarıyla birlikte muhtemel yangın risklerine karşı önleyici çalışmalar yapılıyor. Bu kapsamda her yıl binlerde yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alan Laodikya Antik Kentinde yangın tehlikesi oluşturabilecek kurumuş yabani otları temizledi. Tarihi alanda kuruyan yabani otların temizliğini yapan görevliler, Laodikya Antik Kentinde meydana gelebilecek yangın riskini de önledi.

Kaynak: İHA