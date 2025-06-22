İzmit Belediyesi, YKS heyecanına ortak olarak bu yıl da öğrencileri yalnız bırakmadıKOCAELİ (İGFA) - Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen ve milyonlarca öğrencinin geleceğini şekillendirecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sabahında, İzmit Belediyesi bu yıl da üniversite adaylarını yalnız bırakmadı.

İzmit Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da sınav sabahı kentin dört bir yanındaki okul önlerinde stantlar kurarak öğrencilerin ve ailelerinin yanında yer aldı.

Başkan yardımcıları ve meclis üyeleri, sınava giren adaylara su ikramında bulunarak hem sınav öncesinde moral verdi hem de başarılar diledi.

Adayların yoğun heyecan yaşadığı bu anlamlı günde küçük bir dokunuşla yanlarında olmanın önemine dikkat çeken belediye yetkilileri, her zaman gençlerin destekçisi olduklarını ifade etti.