İzmit Belediyesinin, Durhasan Mahallesi’ndeki lavanta şenliği vatandaşlara doğayla iç içe, huzur dolu anlar sundu.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından geleneksel hale getirilen Lavanta Şenliği, bu yıl da morun huzur veren tonlarını ve doğanın büyüleyici kokusunu bir araya getirdi. Durhasan Mahallesi Tarımsal Uygulama Bahçesi’nde her yaştan vatandaşın katıldığı şenlikte mor lavantalarla bezenmiş tarlalar, rengarenk görüntülere sahne oldu. Etkinlik sonrası, lavantadan üretilen kolonya ve yağlar ile Çilekköy’den toplanan çilekler vatandaşlara dağıtıldı.

GENİŞ KATILIM

Lavanta Şenliği’ne, İzmit Belediyesi Başkan Yardımcıları Celal Hülür ve Erdem Arcan, meclis üyeleri, Durhasan Mahalle Muhtarı Ünal Turan, Şirintepe Mahalle Muhtarı Aydın Doğan, Yeşilova Mahalle Muhtarı Ali Filiz, Kozluca Mahalle Muhtarı Mesut Karaaslan, Malta Mahalle Muhtarı Nebahat Camkıran, CHP İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Mediha Satıcı ve yüzlerce vatandaş katıldı.

HÜLÜR, “İZMİT EŞSİZ BİR KENT”

Başkan Yardımcısı Celal Hülür yaptığı konuşmada, “Göreve geldiğimiz günden itibaren belediyemizin atıl kalan arazilerini tarıma açtık. İzmit’in sadece sanayi ve betonla anılmasını istemiyoruz. İzmit, aynı zamanda güzellikleriyle eşsiz bir kent. İklimi ve toprak kalitesiyle tarım ve turizm potansiyeline sahip ama bu potansiyeli tam olarak kullanamayan bir kent.

“YEŞİL VE TOPRAK BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

Bugün burada bulunmamızın nedeni İzmit’in kırsal yönüne dikkat çekmek. İzmit’te çok çeşitli alternatif ürünlerin yetişebildiğini göstermek. Yeşil ve toprak bizim için çok önemli. Doğal güzellikleri korudukça gelecek nesiller bizleri minnetle anacaktır. Bakımı ve hasadı Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılan lavantalarımız belediye binasında temizlik malzemesi olarak kullanılacak. Bir kısmı da süs eşyasına çevrilecek. Lavanta bahçemize gelen vatandaşlarımızın keyifli vakit geçirmesi ve doğanın tadını çıkarmasını diliyoruz” dedi.