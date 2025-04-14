İzmir TAKEV Okulları Maker Kulübü öğrencileri, birbirinden farklı özgün projeleriyle ‘Maker Faire Ruhr’ teknoloji fuarında yerini aldı. Dünyanın ve Almanya’nın dört bir yanından fuara gelen katılımcılar, öğrenciler tarafından hazırlanan projelere yoğun ilgi gösterdi.

İzmir TAKEV Okulları Maker Kulübü öğrencileri, 27-31 Mart tarihleri arasında Dortmund Üniversitesi kampüsünde yer alan DASA fuar alanında düzenlenen Avrupa’nın önemli teknoloji fuarları arasında gösterilen ‘Maker Faire Ruhr’ teknoloji fuarına katıldı. ‘Hayali Gerçeğe Dönüştür’ sloganıyla yola çıkan TAKEV’li gençler, hazırladıkları özgün projeleri kendi stantlarında sergileyerek büyük ilgi gördü. Öğrenciler ayrıca Türkiye’yi ve İzmir’i uluslararası teknoloji fuarında başarıyla temsil etmenin gururunu yaşadı. Temel elektronik devrelerden sensör teknolojilerine, mikrodenetleyici uygulamalarından blok tabanlı kodlamaya kadar öğrenciler tarafından geniş bir yelpazede hazırlanan uygulamalı çalışmalar, dünyanın ve Almanya’nın dört bir yanından gelen katılımcıların yoğun ilgisini çekti.

Her yaştan teknoloji meraklısıyla birebir etkileşim kurma ve bilgi paylaşımı yapma fırsatı bulan öğrenciler, "Kendi projelerimizi anlatmanın yanı sıra, farklı kültürlerden insanlarla tanışma ve onların projelerini görme imkanı bizler için inanılmaz bir deneyim oldu. Yıl boyunca üzerinde çalıştığımız projelerin yoğun ilgiyle izlenmesi de bizleri heyecanlandırdı. Teknoloji yolculuğumuz devam edecek" dedi.