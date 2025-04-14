Kurban Bayramı’na sayılı günler kalırken, bölgenin en hareketli hayvan pazarlarından biri olan İnegöl Belediyesi Hayvan Pazarının Kurban Bayramı için yer kiralama işlemi bugün yapıldı.BURSA (İGFA) - Bölgenin en hareketli ve rağbet gören hayvan pazarlarından biri olan İnegöl Belediyesi Hayvan Pazarının Kurban Bayramı öncesi kotra kiralama ihalesi bugün gerçekleştirildi. İnegöl Hayvan Pazarında kurbanlık hayvan satış yeri kiralama işlemi, saat 10.00’da Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezi salonunda yapıldı. Hayvan üreticilerinin kotra kiralamak üzere hazır bulunduğu salonda, 60 m2’lik 114 adet büyükbaş hayvan kotrası, 20 adet 25 m2 küçükbaş hayvan kotrası, 24 adet 12,5 m2 küçükbaş hayvan kotrası ile 8 adet kurban kesim yeri ihaleye çıkarıldı. Açık arttırma usulü ile yapılan kiralamalar sonucunda 52 adet büyükbaş ve 33 adet küçükbaş hayvan kotrasının satışı gerçekleştirildi.

İNEGÖL BELEDİYESİ MODERN HAYVAN PAZARI BAYRAM SÜRECİNE HAZIR

Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Aydın’ın Başkanlığında gerçekleştiren kotra kiralamalarında, İnegöl Belediyesi Meclis Üyesi ve Tarım Komisyonu Başkanı Selahattin Külcü ile Veteriner İşleri Müdürü Yahya Kani ile müdürlük personeli de hazır bulundu. Kotra ihalesi öncesi katılımcılara yönelik bir konuşma yapan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Aydın, “Kurban Bayramı’na 2 aydan az bir süre kaldı. Hem hayvan üreticilerinin hem de kurbanlık almak isteyen vatandaşların bölgemizde en çok tercih ettiği hayvan pazarlarından biri İnegöl Belediyesi Hayvan Pazarı. Bu sorumluluğun bilincinde olarak 2021 yılında şehrimizde tüm imkanlarıyla hem alıcıları hem satıcıları memnun eden modern bir Hayvan Pazarı kazandırdık. İnegöl Belediyesi Modern Hayvan Pazarımız; idari binalarımızla, hayvan satıcılarının konaklaması için prefabrik yatakhanelerimizle, tuvalet ve duş alanlarıyla, mescit, yeme içme alanları ve sosyal alanlarla, karantina binasıyla, yem deposu ve veteriner noktasıyla hizmet veriyor. Hayvan pazarımızda Kurban Bayramı hazırlıklarımız da başladı. 4 yıldır kullandığımız hayvan pazarımızda bu yıl da yine Kurban Bayramı öncesi hazırlıklarımızı tamamlayıp kotra ihalesi aşamasına geldik. Üreticilerimizin ve kurbanlık alacak vatandaşlarımızın konforu için tüm detayları düşünerek oluşturduğumuz hayvan pazarımız bayram sürecine hazır” dedi.

158 KOTRA VE 8 KESİM YERİ SATIŞA SUNULDU

Toplamda 158 kotranın satışa sunulacağını hatırlatan Hasan Aydın, “Pazarımızda bilindiği üzere toplamda 140 adet 60 m2’lik büyükbaş hayvan kotrası, 25 adet 25 m2’lik ve 26 adet 12,5 m2’lik olmak üzere toplam 51 adet küçükbaş hayvan kotrası ile 8 adet büyükbaş hayvan kesim alanı yer alıyor. Toplam 191 kotra ve 8 kesim alanı mevcut. Ancak bugün 114 adet büyükbaş hayvan kotrası, 20 adet 25 m2 küçükbaş hayvan kotrası, 24 adet 12,5 m2 küçükbaş hayvan kotrası ve 8 adet kesim alanı ihaleyle satışa sunulacak. Toplamda 158 kotra ve 8 kesim alanı ihalesi için bir araya geldik. Diğer kotralarımızı geçtiğimiz yıl kiralayan hak sahipleri bayram sonrası başvuru yaparak bu yıl içinde kiraladı” diye konuştu.

KOTRA FİYATLARI

Aydın, kotra fiyatlarının açık artırma ile belirleneceğini de kaydederek şöyle devam etti: “2025 yılı açılış fiyatları ise şöyle; 60 m2 büyükbaş hayvan kotraları 45 bin TL, 25 m2 küçükbaş kotraları 12 bin TL, 12,5 m2 küçükbaş kotraları 7 bin TL ve Büyükbaş hayvan kesim alanları 8 bin TL. Satış işlemlerinden sonra kalan kotralardan yer almak isteyenler için; Büyükbaş 60 m2 kotralar 50.000 TL, Küçükbaş 25 m2 kotralar 15.000 TL, Küçükbaş 12,5 m2 kotralar 10.000 TL’den satılacaktır. Bu yıl da yine kotra sahibi kiralamış olduğu kotrayı bir sonraki yıl için 30 Haziran 2025 tarihine kadar parasını peşin ödeyerek tekrar kiralayabilir.”

HAYVAN PAZARI AÇILIŞ TARİHİ BELLİ OLDU

“Hayvan pazarına girişler ise 12.05.2025 Pazartesi tarihinde başlayacak, 09 Haziran 2025 tarihinde ise Pazar boşaltılarak idaremize teslim edilecektir.”

52 BÜYÜKBAŞ, 33 KÜÇÜKBAŞ KOTRASI SATILDI

Açıklamanın ardından kotra kiralama işlemine geçildi. Küçükbaş kurbanlık hayvanların bulunacağı kotraların satışıyla başlayan kiralamalar, daha sonra büyükbaş hayvanlar için ayrılan bölüme geçildi. 44 adet küçükbaş hayvan kotrasının 33 tanesi satıldı. 114 adet büyükbaş kotranın ise 52 tanesinin satışı yapıldı. Toplamda 85 kotranın kiralaması yapıldı. 8 adet kurban kesim yerinin ise 6 tanesi kiralandı. Yapılan kotra kiralamalarından İnegöl Belediyesi 2 milyon 841 bin TL gelir elde etti.