İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Konak Atatürk Meydanı’nda kırılan asırlık çınar ağacının yerine 35 yaşındaki doğu çınarını dikti. İlk suyunu bAŞKAN Tugay’ın verdiği ağaca nazar boncuğu takıldı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Konak Atatürk Meydanı’nda, Kemeraltı Çarşısı girişinde geçtiğimiz günlerde gövdesinden kırılarak devrilen asırlık çınar ağacının yerine yeni bir doğu çınarı (Platanus Orientalis) dikti.

Doğu çınarı, 25-30 metreye ulaşabilen boyu ve 5-6 metreye varan gövde çapıyla abidevi ağaç sınıfında yer alıyor. Geniş yaprakları ve sağladığı gölgeyle sıcak yaz aylarında serinlik sunan ağaç, güneşli alanlarda hızlı büyüyor. Yunanistan kökenli bu heybetli ağaç, İzmir’in yeni sembollerinden biri olmaya aday.

35 yaşında, 7 metre boyunda ve 120 cm gövde kalınlığına sahip ağaç, vinçle alana getirilerek dikildi. İlk suyunu Tugay’ın verdiği ağaca nazar boncuğu takıldı.

Törene, Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, Genel Sekreter Yardımcıları Zeki Yıldırım ve Çağatay Güç, Meclis Üyesi Elvin Sönmez Güler, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Halit Çelik ile çok sayıda İzmirli katıldı.

Başkan Tugay, dikim sonrası yaptığı konuşmada, buradaki asırlık çınar ağacının gövdesindeki sorun dolayısıyla kırıldığından herkesin çok üzüldüğünü ifade ederek, "Bu eksikliği gidermek için Ödemiş’ten yetişkin bir doğu çınarını getirdik. İzmir’in değerlerine sahip çıkıyoruz. Onarılması gereken her yaramızı onaracağız, eksik olan her şeyi yerine koyacağız. Herkesin İzmir’e değer vermesini bekliyoruz” dedi.