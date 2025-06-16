Medline Adana Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Ali Elbek, sünnetin tıbben bir zorunluluğu olmasa da özellikle idrar yolları enfeksiyonları ve cinsel yolla geçen hastalıkların bulaşma ihtimalini azaltan cerrahi bir işlem olduğunu söyledi.

Elbek, yaptığı açıklamada sünnetin, erkeklerde cinsel organın (penis) başını örten üst derinin bir kısmının veya tamamının kesilerek alınması şeklinde tanımlandığını belirterek, "Bu nedenle işlemin sağlıklı bir şekilde sonuçlanabilmesi için steril ameliyathane şartlarında ve uzman bir hekim tarafından cerrahi müdahale ile yapılması önem kazanıyor. Ayrıca, işlem sırasında cerrahi ve anesteziye bağlı gelişebilecek istenmeyen komplikasyonlara karşı acil ve etkin müdahale edilebilecek ekip ve ekipmaların olması da gerekiyor. Genel hijyen açısından birçok faydası olan sünnetin, deneyimli cerrahlar tarafından uygun koşullarda ve doğru yöntemlerle yapılması olası riskleri en aza indiriyor. Gerekli şartlar yerine koymadan yapılan sünnet işleminde yaşanabilecek istenmeyen durumlar, peniste kalıcı hasarlar hatta hayati tehlike bile oluşturabiliyor" dedi.

Elbek, şöyle devam etti:

"Hatalı yapılan veya işlem sırasında sorun yaşanan bir sünnet işlemi, ileride çocuğun tüm yaşamını etkileyecek, telafisi zor veya imkânsız, önemli fizyolojik ve psikolojik problemler oluşturabiliyor. Bu nedenle, sünnet öncesinde çocuğun hekim tarafından detaylı bir şekilde muayene edilerek kontrolden geçirilmesi, doğumsal bir anomali riskinin olup olmadığına bakılması gerekir. İlk 6 ayda bebekler kısmen hareketsiz olduklarından sünnet işlemini lokal anestezi ile yapmak mümkün oluyor. Sünnet her yaşta uygulanabilecek bir işlem olmakla birlikte, oluşabilecek psikolojik travmaların ve enfeksiyon riskinin en aza indirilmesi açısından doğumdan sonraki ilk 2 yıl içerisinde yapılması daha uygun oluyor. Yapılan araştırmalar, sünnet konusunda olumlu veriler ortaya koyuyor. Buna göre, sünnet olanlarda idrar yolu enfeksiyonları görülme oranı azalıyor. Ayrıca sünnet, cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı bir koruyuculuk sağlarken penis kanserine yakalanma riskini de düşürüyor."