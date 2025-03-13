İzmir’in Torbalı ilçesi Naime Mahallesi Muhtarı Ali Esen mide ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Torbalı ilçesinde iki dönemdir Naime Mahallesi’nin muhtarlığını yapan 58 yaşındaki Ali Esen geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Dün gece iftardan sonra ailesiyle birlikte misafirliğe giden ve burada midesinden rahatsızlık duymaya başlayan muhtar Ali Esen, Torbalı’da bulunan özel bir hastaneye götürüldü. Hastaneye tedavi için gelen sevilen muhtar, burada kalp krizi geçirdi. Doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Esen, hayatını kaybetti.

Ali Esen’in cenazesi, Naime Mahallesi’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına Torbalı Kaymakamı Adem Çelik, Torbalı Belediye Başkan Vekili Ertan Çelik, mahalle muhtarları ve sevenleri katıldı. Muhtar Ali Esen evli ve 2 çocuk babasıydı.