Çeşitli renk ve boyutlarda vücudun farklı noktalarına yaptırılan dövmelerin oluşturabileceği risklere karşı uyaran Dermatoloji Uzmanı Dr. Pınar Çetinkaya, "Uygun bir ortamda yapılmayan dövmeye bağlı bakteriyel enfeksiyonlar, alerjik reaksiyonlar, Hepatit B, C, AIDS gibi hastalıklara sebep olan viral enfeksiyonlar kapma ihtimalimiz var. Dövmeye bağlı artmış bir deri kanseri ve lenfoma ihtimali var. Lenfomada bir tür kanser ve bu kanserlerin de riskini artırıyor. Dövmesinde çok sık işlem yapıldığı için kabarık, pembe izler kalmış, dövmesini sildirirken enfeksiyon kapmış hastalarla karşılaşıyoruz. Yaptırmadan önce 2 kere düşünmelerini ve bu risklerin muhakkak farkında olmalarını öneririm" dedi.

Çeşitli renk ve boyutlarda vücudun farklı bölgelerine kalıcı ya da geçici olarak yapılan dövmelerin oluşturabileceği risklere karşı uzmanlar uyarıyor. Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Bölümü’nden Uzman Dr. Pınar Çetinkaya dövmenin enfeksiyon, alerjik reaksiyonlar gibi birçok duruma sebep olabileceğini belirtirken, araştırmalara göre dövme mürekkebine maruz kalan kişilerde cilt ve lenf kanseri riskinin, dövmesi bulunmayan kişilere kıyasla daha yüksek olduğunu aktardı. Kimi vatandaşlar için adeta tutku haline gelen dövmeler için yaptırmaya karar vermeden önce risklerinin göz önünde bulundurulmasını gerektiğini söyleyen Uzm. Dr. Çetinkaya, önemli uyarılarda bulundu.

"Hepatit B, C, AIDS gibi hastalıklara sebep olan viral enfeksiyonlar kapma ihtimalimiz var"

Kişilerin dövme yaptırırken tüm riskleri göz önünde bulundurması gerektiğini ifade eden Uzm. Dr. Pınar Çetinkaya, "Çeşitli pigment içeren boya maddelerinin iğneler yardımıyla cildin daha derin tabalarına konulmasıyla ortaya çıkan bir işlem. Geçici boyalarda cildi boyuyor gibi düşünün, bu boya zaman içinde uzaklaşıyor. Ancak kalıcı boyalarda cildin dermis dediğimiz daha derin tabasına pigment maddeleri konduğu için zamanla solma ihtimali olsa da ömür boyu devam edecek bir işlem. Dövme yaptırmanın çeşitli sağlık riskleri mevcut, bir kişi bu sağlık risklerini göze alarak dövme yaptırmaya karar verirse muhakkak merdiven altı olmayan, temizliğe dikkat edilen, ortak malzeme kullanmanın söz konusu bile olmayacağı, kaliteli boyalar kullanan bir yerde yaptırmalı. Uygun olmayan ortamdaki en büyük riskimiz; enfeksiyon. Uygun bir ortamda yapılmayan dövmeye bağlı bakteriyel enfeksiyonlar, Hepatit B, C, AIDS gibi hastalıklara sebep olan viral enfeksiyonlar kapma ihtimalimiz var" dedi.

"Dövmeye bağlı artmış bir deri kanseri ve lenfoma ihtimali var"

Dövme kaynaklı oluşabilecek durumlara yönelik bilgi veren Uzm. Dr. Çetinkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizzat dövmenin tetiklediği dermatolojik hastalıklar var, başlıca; alerjik reaksiyonlar. Dövme yapılır yapılmaz da bu pigment maddesine vücut bir alerji gösterebilir ama geç tip alerjik reaksiyonlar da var. Bir hafta içinde de 3 ay içinde de olabilir. Bu reaksiyonları dövme yerinde hem şişlik, kızarıklık, kaşıntı olarak görebiliyoruz hem de bazen dudaklarda, yüzde, şişlik de yapabiliyor. Dövmeye bağlı altını çizmemiz gereken başka sağlık riskleri de var, en basiti; dövme yapılan yerde ömür boyu güneşe hassasiyet olabilir. Özellikle geniş boyutlu bir alana dövme yapıldıysa güneşten daha iyi korunması gerekiyor. Sarkoidoz dediğimiz hem cildi tutan hem sistemik semptomları olan bir hastalığımız var. Bu hastalık direkt dövme yaptırılmasıyla tetiklenebiliyor, dövmede de cilt altına pigment koyulduğu için çünkü cildimizin yapısı değil bunlar, granülom gibi hastalıklara neden olabiliyorlar. Dövmeye bağlı artmış bir deri kanseri ve lenfoma ihtimali var. Lenfoma da bir tür kanser ve bu kanserlerin de riskini artırıyor. Hem cildin yapısı hem bariyeri bozulduğu için dikkatli olmak gerekiyor"

"Problem yaşayan hastalarla karşılaşıyoruz; kabarma, enfeksiyon, izler"

Dövmelerin etkileri konusunda dünyada yapılan çalışmalardan bahseden Uzm. Dr. Çetinkaya, "2 tane güncel çalışma var; bir tanesi ikiz kardeşlerle yapılmış, diğeri de yine dövmesi olan insanlarla yapılmış bir meta analiz. İkisinde de dövmeli insanlarda hem deri kanserlerinin hem de deri lenfomalarının riskinin arttığı gösterilmiş. Özellikle dövme erkense 2 yıldan daha kısa süreli dövmeler ve el arasından daha büyük dövmelerde bu risk daha da artıyor. Dövme cilt hastalıklarını tetikleyen bir işlemdir, yaptırmadan önce 2 kez düşünmelerini ve bu risklerin muhakkak farkında olmalarını öneririm. Kariyer planı yaparken bunu muhakkak düşünmelerini öneririm. Cildiye kliniğinde dövme ile ilgili problem yaşayan hastalarla karşılaşıyoruz, dövmenin hastalıkları tetiklemenin yanında hastalıkları maskeleme gibi bir yanı da var. Büyük siyah bir alanda kişi kendi de cildindeki değişimi fark etmekte gecikebilir. Kişiler temiz şartlarda yaptırıp çeşitli enfeksiyon risklerini atsalar da bu dövmenin hastalıkları maskeleme ve tetikleme risklerine maruz kalıyorlar. Biz de dövmesinde kabarma olan, dövmesinde çok sık işlem yapıldığı için kötü, kabarık, pembe izler kalmış hastalarla, dövmesini sildirirken bir enfeksiyon kapmış hastalarla karşılaşıyoruz. Bir de bazen dövmeler tam olarak silinmeyebiliyor. Bunlar kalıcı işlemler, lazerle dövme silmelerde bile hafif bir dövmenin gölgesi kalabiliyor. Yabancı bir maddeye maruziyet ne kadar fazlaysa onun bir hastalık tetikleme ihtimali o kadar fazladır. Bir siyah bir de renkli pigmentli dövmelerimiz var. Renkli pigmetli dövmelerin sarı, yeşil, kırmızı gibi hem silinmesi daha zor hem de bunlara karşı daha fazla alerjik reaksiyon gelişiyor" diye konuştu.