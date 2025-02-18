DENİZLİ (İHA) – İzmir’den Denizli’de düzenlenecek olan Okul Sporları Halter Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası için yola çıkan öğrenci kafilesi, Buldan ilçesi yakınlarında kaza geçirdi. Yoldan çıkan midibüsün tarlaya uçması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.

Kaza, Buldan ilçesi Yenicekent Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir’den Denizli’de düzenlenecek Okul Sporları Halter Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası’na katılmak üzere yola çıkan öğrenci kafilesini taşıyan Besim G.’nin kullandığı 35 BYZ 354 plakalı midibüs, Manisa-Denizli karayolu Yenicekent mevkiine geldiğinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Karşı şeridi de aşan midibüs, yolun kenarındaki boş tarlaya uçtu. Adeta can pazarının yaşandığı kazada 2 öğrenci hayatını kaybederken, 26 kişi de yaralandı. Olay yerine sağlık, trafik, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu da kazanın yaşandığı bölgeye gelerek, yaralıların durumu hakkında bilgi aldı. Kaza yapan araçta İzmir Çınarlı Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerinin olduğu öğrenildi.