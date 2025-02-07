İzmir’den Bursa’ya gelip ’Askere gideceğim’ diyerek insanları kandıran dilenci, Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dilencilere göz açtırmıyor. İzmir’den Bursa’ya gelen dilenci A.K. (26), Gemlik’te ’Askere gideceğim’ diyerek para toplamaya başladı. Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan şahsın askerlik hizmetini yıllar önce tamamladığı ve İzmir’in Konak ilçesinden sırf dilenmek için Gemlik ilçesine geldiği tespit edildi. Dilencinin topladığı paraya mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu.

İnsanların duygularını sömüren A.K.’ye 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’na göre işlem yapılarak, idari para cezası kesildi. Zabıta ekipleri, bu tür duygu sömürülerine karşı vatandaşları uyararak, benzer durumlarla karşılaşıldığında zabıta ekiplerine haber verilmesinin önemli olduğunu ifade etti.