Samsun Valisi Orhan Tavlı, kentte suç oranlarının gerilediğini belirterek, "Şehir eşkıyalarının hemşehrilerimizin huzurunu bozmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Uyuşturucu tacirlerinin her an enselerinde olmaya ve onlarla amansız mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, 2025 yılı Ocak ayı asayiş ve güvenlik verilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar’ın da hazır bulunduğu toplantıda konuşan Vali Tavlı, "Samsunlu hemşehrilerimizin hukukunu koruma, can ve mal güvenliğini sağlama noktasında üzerinde hassasiyetle durduğumuz konulardan birisi aranan şahısların yakalanması konusudur. Bu kapsamda, Ocak ayı içerisinde yapılan çalışmalar neticesinde hapis cezası ile aranan toplam 488 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edilmiş, ifade için aranan 2 bin 97 şahıs hakkında da gerekli işlemler tesis edilmiştir. Suçluların yakalanarak adalete teslim edilmesi, şehrimizde kamu güvenliğinin sağlanması ve asayiş olaylarının kayda değer şekilde azalmasında önemli bir etken olmuştur. İlimizde oluşturduğumuz huzur ve güven ortamında şehir merkezimizdeki en işlek caddelerimizden en uzaktaki kırsal mahallelerimize kadar vatandaşlarımızın günün her saatinde kendini güvende hissedebilmesi, ailesi ve çocuklarıyla huzur içinde vakit geçirebilmesi amacıyla kolluk güçlerimiz çalışmalarını özveriyle sürdürmeye devam edecektir. Önleyici faaliyetler çerçevesinde yapılan çalışmalarda, geçtiğimiz yılın Ocak ayında kişilere karşı işlenen suçlarda bin 183 olan toplam olay sayısının bu yılın Ocak ayında bin 174’e, yine geçtiğimiz yılın Ocak ayında malvarlığına karşı işlenen suçlarda 341 olan toplam olay sayısının bu yılın Ocak ayında 258’e gerilediğini görmekteyiz. Ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığı kapsamında ilimiz genelinde yapılan planlı operasyonlar, denetimler ve asayiş uygulamaları neticesinde ise toplam 330 ruhsatsız silah ele geçirilmiş ve toplam 298 şahıs hakkında da işlem tesis edilmiştir" diye konuştu.

"Terör örgütleriyle mücadelede en büyük gücümüz birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma ruhu"

Terör örgütlerine karşı verdikleri mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini belirten Tavlı, "Kolluk kuvvetlerimiz tarafından bu yılın ilk ayında ilimiz genelinde 1’i PKK/KCK’ya, 3’ü FETÖ’ye ve 7’si DEAŞ’a olmak üzere terör örgütlerine yönelik 11 operasyon gerçekleştirilmiştir. Bu operasyonlarda 1’i FETÖ, 8’i de DEAŞ terör örgütü üyesi olmak üzere toplam 9 şahıs tutuklanmış, DEAŞ üyesi 5 şahıs gözaltına alınmış, 4 şahsa da adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. Huzurumuza ve kardeşliğimize kasteden tüm terör örgütleriyle mücadelede en büyük gücümüz olan birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma ruhuyla çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Şehir eşkıyalarının hemşehrilerimizin huzurunu bozmasına asla müsaade edilmeyecek"

Samsun’da güvenlik güçleriyle organize suçlarla mücadele konusunda çok başarılı çalışmalara imza attıklarına dikkat çeken Tavlı, "2025 yılının ilk ayında gerçekleştirilen 9 operasyonda 1 organize suç çetesi çökertilmiş ve 15 şahıs gözaltına alınmıştır. Bu operasyonlarda 1 adet fabrika, 48 adet arsa, 14 adet otomobil, 8 adet şirket, 16 adet dükkan, 7 milyon 270 bin TL ve 185 bin 700 euro olmak üzere çok sayıda suçtan ele geçirilen para ve mal varlığına el konulmuştur. Şehir eşkıyalarının hemşehrilerimizin huzurunu bozmasına bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da asla müsaade edilmeyecek, organize suç örgütleri ve çetelere nefes aldırılmayacaktır" ifadelerini kullandı.

"Uyuşturucu tacirlerinin her an enselerinde olmaya ve onlarla amansız mücadele etmeye devam edeceğiz"

Samsun’da en çok önem verdikleri konulardan birisinin de ‘insanlık suçu’ olarak gördükleri ve değerlendirdikleri ‘uyuşturucu’ ile mücadele olduğunu vurgulayan Vali Tavlı, "Gerek transit geçiş yapan zehir tacirleri gerekse sokak satıcılarına karşı verdiğimiz mücadelede her çocuğu kendi çocuğumuz gibi görüyor, yılmadan, yorulmadan ve ara vermeden operasyonlarımıza devam ediyoruz. Narkotik birimlerimizce yapılan çalışmalarda Ocak ayında ilimiz genelinde toplam 12 kilo 540 gram ve 321 bin 549 adet narkotik madde ele geçirilmiştir. Bu doğrultuda uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik gerçekleştirilen 87 operasyonda 97 şahıs gözaltına alınmış, 68 şahıs tutuklanmış ve 16 şahsa adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. Ayrıca, uyuşturucu madde kullanıcılığı başta olmak üzere 678 çeşitli olayda toplam 139 şahıs gözaltına alınmıştır. Kolluk kuvvetlerimiz gençlerimizi ve geleceğimizi zehirleyen uyuşturucu tacirlerinin her an enselerinde olmaya ve onlarla amansız mücadele etmeye devam edecektir" açıklamasında bulundu.

Sanal devriye faaliyetleri

Vali Tavlı, şöyle devam etti:

"Herkes tarafından bilinmelidir ki vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için internet ortamında da sanal devriyelerimiz 7/24 esasına göre aralıksız sürdürülmektedir. Siber ekiplerimizce yapılan çalışmalarda, bu yılın ilk ayında toplam 213 şahıs ve hesapta suç unsuru tespit edilmiştir. Bu sanal devriyelerde 39 şahsın terörle iltisaklı olduğu tespit edilmiş, 3 adet ödeme, yasadışı bahis ve bilişim operasyonunda 8 şahıs gözaltına alınmış ve 1 şahıs tutuklanmıştır. Yine, 28 adet çevrimiçi çocuk istismarı operasyonunda da 5 şahıs gözaltına alınmıştır. İlimizde göçmen kaçakçılığıyla mücadele anlamında da ilgili kurumlarımız koordinesinde çalışmalarımızı aralıksız devam ettiriyoruz. Düzensiz göçle mücadele kapsamında gerçekleştirilen 1 operasyonda 2 şahıs tutuklanmıştır. İl Göç İdaresi Müdürlüğümüz koordinesinde 2 mobil göç noktası aracımız ile de düzensiz göçmelere yönelik denetimlerimiz neticesinde Ocak ayında 980 şahsın kimlik kontrolü yapılmıştır."

"Kurallara uymayan sürücülere asla taviz verilmeyecek"

Trafik güvenliği konusuna değinen Vali Tavlı, şunları söyledi:

"Şehrimizdeki trafik güvenliği konusunda da vatandaşlarımızı uyarmak ve tedbirlerimizde kolluk birimlerimize destek olmalarını istiyoruz. Her ne kadar ilgili birimlerimizce gerekli tedbirler titizlikle alınmakta ise de bu konuda toplumumuzun her bir ferdine büyük bir sorumluluk düşmektedir. Sürücülerimizden ricamız trafikte sabırlı ve hoş görülü olmalarıdır. Trafikte sakin bir şekilde hareket ederek hem kendinizin hem de diğer sürücülerin güvenliğini sağlamak mümkündür. Araç kullanırken telefonla konuşmak, mesaj yazmak ya da başka bir şeyle ilgilenmek bildiğiniz üzere kazalara sebebiyet vermektedir. Değerli sürücülerimizden istediğimiz direksiyon başında sadece yola odaklanmalarıdır. Unutmayalım ki, trafik kurallarına uymak yalnızca bir zorunluluk değil aynı zamanda hayatı da koruma sorumluluğumuzdur. Samsun’umuzda güvenli ve akıcı bir trafiğin temini için 2025 yılının Ocak ayında gerçekleştirilen trafik denetimlerinin geçen yılın Ocak ayı ile karşılaştırılmasını da sizlerle paylaşmak istiyoruz. Denetlenen toplam araç sayısının 173 bin 378’den 174 bin 497’ye, işlem yapılan araç sayısının 35 bin 174’ten 53 bin 81’e, çakar denetimi yapılan araç sayısının 267’den 357’ye, işlem yapılan ticari taksi sayısının 163’ten 205’e, denetim yapılan okul servisi sayısının 2 bin 516’dan 3 bin 189’a, işlem yapılan okul servisi sayısının ise 138’den 219’a yükseldiğini hep birlikte görmekteyiz. Özellikle alkollü araç kullanan, hız sınırına ve kurallara uymayan sürücülere yönelik trafik denetimlerimizi sahada daha da artıracağız. Bu konuda kurallara uymayan sürücülere asla taviz verilmeyecektir. Kadim şehir Samsun’umuzu daha ileriye taşımak amacıyla kolluk kuvvetlerimizce yürütülen çalışmalara hassasiyet ve sağduyu ile yaklaşan tüm vatandaşlarımıza bir kez daha şükranlarımı sunuyor, şehrimizin huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla 7/24 esasına göre mesai yapan kolluk kuvvetlerimize çalışmalarında başarı ve kolaylıklar temenni ediyorum."