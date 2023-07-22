İzmir Selçuk’ta yapılan uyuşturucu operasyonu sonucunda 4 şüpheli tutuklandı. Yapılan operasyonda çeşitli tür ve miktarda satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğünce narkotik suçlarla mücadele çerçevesinde, Selçuk ilçesinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin engellenmesi amacıyla Selçuk Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından operasyon yapıldı. Operasyonla 8 şüpheliye işlem yapılırken, 4 şüpheli tutuklandı. 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbirleri uygulandı. Operasyonda çeşitli tür ve miktarda satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.