Kütahya Barosu tarafından düzenlenen Kurumlar Arası Futbol Turnuvası, Kütahya Belediyesi Futbol Takımı ile Adalet Spor arasında oynanan açılış maçıyla başladı.

Turnuvanın açılış karşılaşmasına Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Haşim Ertekin ile Kütahya Barosu Başkanı Avukat ve Arabulucu Edip İlkay Sunay da katıldı.

Başkan Yardımcısı Ertekin, turnuvanın kurumlar arası iletişimi güçlendireceğini ve kentte örnek bir birlikteliğe katkı sağlayacağını belirterek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Kurumlar arası dayanışmayı pekiştirmeyi amaçlayan turnuvanın, dostluk ve fair-play ruhu içerisinde geçmesi temenni ediliyor.