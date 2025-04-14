Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında önemli bir operasyona imza attı. Kütahya-Tavşanlı yolunda durdurulan şüpheli bir araçta yapılan aramada, kaçak tütün ürünleri ele geçirildi.

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Araçta yapılan detaylı aramada, 4 koli içerisinde toplam 200 kutu, 40 bin adet içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron ve 25 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA