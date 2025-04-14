Belediye Kütahyaspor U17 Takımı, U17 Bölgesel Gelişim Ligi kapsamında Balıkesirspor ile karşı karşıya geldi. Asım Alkış Stadı’nda oynanan karşılaşma 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

Müsabakayı tribünden takip eden Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, genç oyunculara alkışlarla destek verdi.

Gençlere olan güvenini dile getiren Başkan Kahveci, "Bu şehirde sadece bugünü değil, geleceği de inşa ediyoruz. Belediye Kütahyaspor’umuzun gençleriyle gurur duyuyoruz. Biz her zaman gençliğin, sporun ve emeğin yanında olacağız" ifadelerini kullandı.

Ligdeki mücadelesini lider konumda sürdüren Belediye Kütahyaspor U17 Takımı, elde ettiği puanla zirvedeki yerini korurken, Başkan Kahveci’nin tribündeki varlığı teknik ekip ve oyuncular için büyük bir moral kaynağı oldu.