İzmir’in Kiraz ilçesinde, amcasına tarlada yardım eden çocuk, traktörün arkasına bağlı rotovatöre sıkışarak hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Kiraz ilçesine bağlı Olgunlar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki Adem Kaygısız, amcasıyla birlikte ailesine ait şalgam tarlasındaki otları temizlemek için 35 BD 039 plakalı traktörle çalışmaya başladı. Bu sırada traktörün arkasına bağlı rotovatöre bir çuval sıkıştı. Çuvalı çıkarmaya çalışan Kaygısız, dengesini kaybederek rotovatöre kapıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kaygısız’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Çocuğun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından cenaze, yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.