Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce İl Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında yerel düzey deprem tatbikatı gerçekleştirildiği bildirildi.

Kütahya AFAD’tan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İl Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında, afet ve acil durum hallerinde görev ve sorumluluklarımızı eksiksiz yerine getirmek, hızlı ve etkin müdahaleyi sağlamak, afet grupları, kurum/kuruluş, STK, özel sektör arasında koordinasyon ve işbirliğini geliştirmek amacıyla sürdürdüğümüz kapasite geliştirme ve saha çalışmalarımızın, tatbikatlar ile uygulanabilirliğini arttırmaya devam ediyoruz. Senaryo gereği 5.5 büyüklüğünde meydana gelen deprem tatbikatında, enkazda arama ve kurtarma, barınma, güvenlik tedbirleri, KBRN, yangın, tahliye planlama ve yerleştirme gibi bir çok alanda yürütülen müdahale çalışmalarında 23 Afet grubu, 6 kuruluş, 12 arama ve kurtarma ekibi ile AFAD gönüllüleri görev almıştır. Tatbikatta, 208 arama ve kurtarma ekip personeli olmak üzere toplam 474 personel, 108 araç görev almıştır. Tatbikata katılım sağlayan tüm kurum ve kuruluşlarımıza, arama ve kurtarma ekiplerimize ve gönüllülerimize değerli katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.