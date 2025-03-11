İzmir’in Torbalı İlçesi’nde motosiklet hırsızı suç üstü yakalandı. Hırsızın yakalanma anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 2 Mart 2025 günü sabah saatlerinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı olayını kısa sürede aydınlattı. Torbalı Mahallesi Orta Kahveler Mevkii’nde park halinde bulunan 35 CDH 002 plakalı motosikletin çalınması üzerine harekete geçen ekipler, olay yerinde detaylı bir inceleme yaptı. Bölgedeki güvenlik kameraları tek tek incelenerek şüphelinin kimliği belirlendi.

Yapılan araştırmalar sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştiren kişinin İ.K. (41) olduğu tespit edildi. Polis ekipleri, şüphelinin motosikleti götürdüğü yeri belirleyerek operasyon düzenledi. Şüpheli, motosikleti akıl almaz bir yöntemle saklamaya çalışırken suçüstü yakalandı. Motosiklet sahibine teslim edilirken, gözaltına alınan İ.K. hakkında adli işlem başlatıldı.