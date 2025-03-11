Ofis Sanat Merkezi’nde (OSM) düzenlenecek "Gerçeğin Güzel Huyu Rumi" söyleşisinde Mevlana konuşulacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferine uygun etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Mevlana’nın hoşgörü, sevgi ve insanın kendini tanıma yolculuğu üzerine bıraktığı mirasın konuşulacağı programda Sadık Yalsızuçanlar, Rumi’nin eserlerinden yola çıkarak günümüz insanına yönelik mesajlar verecek. Edebiyatçı ve yazar Sadık Yalsızuçanlar, 12 Mart Çarşamba günü saat 20.30’da Ofis Sanat Merkezi’nde Mevlana’nın düşünce dünyasına derinlemesine bir bakış sunacak.