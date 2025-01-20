İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Kent Konseyi ve Ege Geriatri Derneği iş birliğiyle yapılan “İleri Yaşta Dijital Eşitlik Sempozyumu”nda, dijital eşitlik ve haklar çerçevesinde yaşlı bireylerin dijitalleşen dünyada karşılaştıkları zorluklar tartışıldı. Toplantıda İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin “İleri Yaş Eylem Planı” da konuşuldu.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Kent Konseyi ve Ege Geriatri Derneği iş birliğiyle, İzmir Kent Konseyi Sağlıklı Yaşlanma ve Yaşlı Politikaları Çalışma Grubu kolaylaştırıcısı Mevlüt Ülgen’in moderatörlüğünde “İleri Yaşta Dijital Eşitlik Sempozyumu” yapıldı. Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi’nde yoğun katılımla yapılan sempozyumda, yaşlı bireylerin dijitalleşen dünyada karşılaştıkları zorluklar, dijital eşitlik ve haklar çerçevesinde tartışıldı.

Sempozyum Eş Başkanı Prof. Dr. Sevnaz Şahin, dünyada ve Türkiye’de yaşlı nüfusun hızla arttığına dikkat çekerek, sağlıklı yaşlanmanın aktif bir yaşam tarzıyla mümkün olduğunu belirtti. Şahin, teknolojik gelişmelerin yaşam kalitesini artırmasına rağmen ileri yaştaki bireyler için uyum ve erişim sorunları yarattığını ifade ederek dijital eşitlik ve okuryazarlığın önemine vurgu yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Toplum Sağlığı Dairesi Başkanı Dr. Ahmet Soner Emre ise İzmir’in yaşlı nüfusun yoğun olduğu bir kent olduğunu belirterek, yaş dostu dijital çözümler ve eşitlikçi uygulamaların geliştirilmesi gerektiğini söyledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin “İleri Yaş Eylem Planı” çerçevesinde dijital okuryazarlık ve farkındalık çalışmalarına ağırlık verdiğini ifade etti.

KUŞAKLAR ARASINDA DİJİTAL KÖPRÜ

İzmir Kent Konseyi Başkanı avukat Nilay Kökkılınç, teknolojinin kuşaklar arasındaki iletişimi hızla değiştirdiğine dikkat çekerek, “Gençlerin bilgi birikimiyle yaşlıların tecrübelerini bir araya getirecek köprüler inşa etmeliyiz” dedi. Kökkılınç, dijital atölyeler ve belediye destekli projelerle dijital eşitlik yolunda adımlar atılması gerektiğini vurguladı.