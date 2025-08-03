İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kadınlar ve tatil dönemindeki çocuklar için düzenlenen deniz etkinlikleri başladı. Kentin farklı noktalarında bulunan Dayanışma ve Danışma Noktaları’ndan servislerle alınan İzmirliler çocuklarıyla Seferihisar’da keyif dolu bir gün geçirdi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından “Denize ulaşamayan kimse kalmasın” sloganıyla düzenlenen deniz etkinliklerinin ilk durağı Seferihisar Sığacık oldu.

Kentin farklı noktalarında bulunan Dayanışma ve Danışma Noktaları aracılığıyla taleplerini oluşturan vatandaşlar otobüslerle denize ulaştırıldı.

Eğitim kurslarının, kültür ve sanat etkinliklerinin yapıldığı, desteklerin ulaştırıldığı noktalarda okulların kapalı olduğu dönemde yapılan deniz gezileri özellikle çocuklarda memnuniyet yaratıyor.

Hizmet hakkında bilgi veren Dayanışma ve Danışma Noktaları Şefi Açelya İçten, “Biz ‘Denize ulaşamayan kimse kalmasın’ şiarıyla bu hizmete başladık. Vatandaşlarımızdan çok kıymetli, güzel dönüşler aldık. Kış döneminde çocuklar devamlı talep ettiler, biz de onları kıramadık. 29 Temmuz itibariyle başladık, 15 Ağustos’a kadar sürecek. Bizim 11 yerde Dayanışma Noktamız var. Bunları kapsayan 72 mahallemiz var. Buralardan hizmet alan vatandaşlarımızı her gün deniz gezisi ile buluşturacağız. Kapasitemizi artırarak bu hizmeti gelenek haline getirmeyi hedefliyoruz” dedi.