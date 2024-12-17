İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çiğli’de Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, hastane ve okul güzergahının merkezinde yer alan Eski Havaalanı Caddesi’ndeki trafik yoğunluğunu azaltıyor. Baştan sona yenileme çalışması başlatılan cadde genişletilerek iki yönde de çift şeride çıkarılacak. Aydınlatması, peyzajı, yaya yolları ve yeni otopark alanları ile cadde modern, kullanışlı ve konforlu hale getirilecek.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın göreve gelir gelmez başlattığı ulaşım ve yol düzenlemeleri tüm hızıyla devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi başta olmak üzere çok sayıda hastane, okul, konut ve Atatürk Organize Sanayi Bölgesi güzergahında yer alan Çiğli Eski Havaalanı Caddesi’nde yenileme çalışması başlattı. Bu kapsamda tek şerit gidiş ve geliş olarak hizmet veren cadde, genişletilerek çift şerit gidiş ve geliş olarak düzenleniyor. Böylece özellikle sabah ve akşam saatlerinde uzun bekleme sürelerine neden olan araç trafiği rahatlatılmış olacak. Proje kapsamında yayaların güvenli ulaşımı için de düzenlemelere yer verilirken cadde boydan boya aydınlatılacak. Caddenin çevresinde yer alan okul ve site önlerinde ise 150 araçlık otopark alanı olacak. Çalışmaların iki aylık sürede tamamlanması hedefleniyor.

“Çiğli için büyük bir kazanç olacak”

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Merkez Yol İşleri Şube Müdürü Suat Öztürk, ara bağlantılarla birlikte 500 metrelik bir alanda düzenleme çalışması yaptıklarını aktardı. Öztürk, yenileme çalışmaları kapsamında caddeyi 35 metre genişliğine çıkartacaklarını aktararak, “Eski Havaalanı Caddesi’ni çift şerit gidiş, çift şerit geliş, orta refüjlü, aydınlatmalı bir cadde haline dönüştürüyoruz. Burası Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nin ana bağlantı yollarından bir tanesi. Ayrıca bölgede çevredeki okullar, hastaneler ve yeni konutlarla yaşam alanı genişlemiş bulunuyor. Bu nedenle bu düzenlemeye çok ihtiyaç vardı. Trafik büyük ölçüde rahatlayacak. Eski yolumuz bu yoğunluğu kaldırmıyordu. Çiğli için büyük kazanç olacak. Başkanımız Sayın Cemil Tugay’ın talimatları doğrultusunda kent genelinde ulaşımı rahatlatmak adına çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor” ifadelerini kullandı.