İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Çim Konserleri, 1 Temmuz-26 Ağustos tarihleri arasında İzmirlilere yaz coşkusu yaşatacak. Ücretsiz konserlerin adresi bu yıl da Tarihi Havagazı Fabrikası olacak.İZMİR (İGFA) - Geleneksel hale gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi Çim Konserleri, Tarihi Havagazı Fabrikası’nda yaz gecelerine renk katacak.

1 Temmuz’da İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası’nın sahne alacağı konser serisi 26 Ağustos’a kadar sürecek.

Ücretsiz konserlerde birbirinden farklı yerel sanatçı ve gruplar sahne alacak.

Çim Konserleri’nde 8 Temmuz’da Oldies But Goodies-Uğur Sayınbatur, 15 Temmuz’da Bay Blue Band, 22 Temmuz’da Positive Live Project, 29 Temmuz’da Melik Evren, 5 Ağustos’ta Bahar Özbek Orkestrası, 12 Ağustos’ta Fulya Atıl, 19 Ağustos’ta Grup Majör, 26 Ağustos’ta ise Cenk Telkıvıran Orkestrası konser verecek. Konserler saat 21.00’de başlayacak.