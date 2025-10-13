İzmir’in Dikili ilçesinde Sahil Güvenlik ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, aralarında çocukların da bulunduğu 30 düzensiz göçmen yakalandı.

11 Ekim 2025 tarihinde saat 21.20 sıralarında, Dikili’de görevli Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-02) tarafından kara üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Dikili/Koldestim) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-107) sevk edildi. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu kara üzerinde bulunan 13’ü çocuk toplam 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.