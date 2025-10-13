İzmir’in Dikili ilçesinde Sahil Güvenlik ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, aralarında çocukların da bulunduğu 30 düzensiz göçmen yakalandı.

İmren Alaçatıspor, Güzelbahçe'yi penaltılarla geçti: 2-0
11 Ekim 2025 tarihinde saat 21.20 sıralarında, Dikili’de görevli Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-02) tarafından kara üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Dikili/Koldestim) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-107) sevk edildi. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu kara üzerinde bulunan 13’ü çocuk toplam 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Kaynak: İHA