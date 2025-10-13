Diyarbakır’ın tescilli "hasır" ve "kişnişi" başta olmak üzere, kenttin binlerce yıllık geleneği olan ürünler, 5 bin yıllık surların 47 No’lu burcunda üretilip başta yerli ve yabancı turistler olmak üzere ziyaretçilerine sergilenip satışı gerçekleştirilecek.

Diyarbakır Sarraflar ve Kuyumcular Odası (DİKO) Başkanı Mehmet Yüksel, yönetimi ve yatırımcı üyeleri Zer Anka ile Nusret Gold, kentin binlerce yıllık tescilli ürünlerinin imalatından, raflarda sergilenmesine kadar yapacakları bir proje hazırladı. 3-4 yıllık bir hazırlık ve girişimin ardından 5 bin yıllık Diyarbakır surlarının 47 No’lu burcunda "Hasırevi" için hazırlıklar tamamlandı. Yatırımcı iki kuyumcu, burada kadınların elinden çıkacak tescilli hasır ve kişniş başta olmak üzere, kentin binlerce yıllık figürleri el sanatlarına işlenip buradaki turizm bölgesinde ziyaretçilere açık olacak.

DİKO Başkanı Mehmet Yüksel, Diyarbakır’ın kültürünü ve tarihini yansıtacak bütün ürünlerin Hasırevi’nde yer alacağını söyledi. Tescilli hasır, tescilli kişniş kolye ve bunlar gibi yüzlerce ürün olduğunu belirten Yüksel, "Bunlar, tarihimizi yansıtacak ürünlerimizdir. Sektör olarak 3-4 yıldır özelikle projelerimizden biri olan bu projeyi şehrimize kazandırmak için firmalarımızın iş birliğinde bunu 47 No’lu burçta hayata geçirdik. Bize de düşen, şunun iyi bir tanıtımını yapmak. Bu, sektör için önemli bir projedir" dedi.

Yüksel, Diyarbakır’a ait 2-3 bin yıllık ürünlerin burada görebileceğini ifade ederek, "Bizim için çok önemli bir projedir. Özelikle turizmcilerimiz buraya turistleri çekecekler. Kapı açık, halkımız gelebilecek. Burada tarihini, geçmişini görebilecek. Bir Diyarbakır’a geldiği zaman Hasırevi’nde hasırın oluşunu, bitişini burada görebilecek. Burada ev hanımı ustalarımız var. Hasırın eritimi hepsi el işi" diye konuştu.

Yatırımcılardan Fırat Ekinci, bunun kendileri için çok büyük bir mutluluk olduğunu kaydetti. Yaklaşık 3-4 yıllık bir hayalleri olduğunu aktaran Ekinci, "Kurumlarımızın desteğiyle bugün faaliyete sokmuş bulunmaktayız. Diyarbakır’ın binlerce yıllık tarih ve kültürel miraslarını ön plana ve tanıtabilmek için yaptığımız bir proje. Diyarbakır’ın el sanatlarıyla başladık. Başta hasır olmak üzere kişnişi, telkari gibi ürünleri buradaki tezgahlarda üretip diğer tarafta sergileyip müşteriye sunmayı planlıyoruz. Nihayetinde proje bitti, çok mutlu ve heyecanlıyız. Dışarıdan gelen misafirlerimiz burada aldıkları ürünleri yerinde yapılışını görmüş olacaklar" ifadelerini kullandı.

DİKO yönetimi ve üyeler, bu süreçteki desteklerinden dolayı Diyarbakır Valiliği’ne, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne ve Müze Müdürlüğü’ne teşekkürlerini iletti.