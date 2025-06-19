İzmir’in Menemen ilçesinde uyuşturucu taşındığı bilgisi üzerine polisin durdurduğu bir otomobilden 10 kilo 40 gram metamfetamin ele geçirildi.
Menemen ilçesinde, uyuşturucu tacirlerinin kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda durdurulan bir aracın yapılan aramasında 10 kilo 40 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan Y.G. isimli şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi ve tutuklandığı öğrenildi.
Kaynak: İHA