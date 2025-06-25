İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (MYO), tüm değerlendirme süreçlerini başarıyla tamamlayarak, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından kurumsal akreditasyon verilen ilk meslek yüksekokulu unvanını elde etti.

Doğrudan Yükseköğretim Kurulu (YÖK)’e bağlı, bağımsız bir vakıf meslek yüksekokulu olan İzmir Kavram MYO, kalite sürecine verdiği önemi 2021 yılında YÖKAK ’a yaptığı başvurusuyla kanıtladı. Akademik ve idari personel, öğrenciler, mezunlar, sektör temsilcileri bu uzun ve yorucu sürece büyük katkılar verdi ve nihayet Mart 2025’ de tüm bu çalışmalar İzmir Kavram MYO’ nun 2 yıl süreyle YÖKAK’ tan "Kurumsal Akreditasyon" belgesi almaya hak kazanmasıyla nihayete erdi. Böylelikle İzmir Kavram MYO, tüm değerlendirme süreçlerini başarıyla tamamlayarak, Türkiye’de YÖKAK tarafından kurumsal akreditasyon verilen "ilk meslek yüksekokulu" olma unvanını elde etti.

20 Haziran 2025 tarihinde Ankara Üniversitesi’nde düzenlenen Kurumsal Akreditasyon Belge Takdim Töreni’nde, Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Derman Küçükaltan ile Kalite Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Şule Kaya Ünal’ın katılımıyla, kurumsal akreditasyon belgesi, YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak tarafından Prof. Dr. Derman Küçükaltan’a verildi.

"Hedefimiz, kalitenin sürekliliği"

İzmir Kavram MYO’dan yapılan açıklamada, "Kurumsal akreditasyon, bilindiği gibi, bir yükseköğretim kurumunun eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim sistemi gibi temel alanlarda belirli standartları sağladığının onaylanmasıdır. Sürekli iyileştirmeyi esas alan kalite süreci, kurumumuzun misyon ve vizyonunun gerçekleştirilmesine yönelik çok önemli bir adımdır. ‘Sektörde Eğitim, Sektörle Eğitim’ mottosuyla çıktığımız bu yolda ve kalitenin sürekliliğine olan yüksek inancımızla, daha kaliteli hizmeti sunmayı hedefliyor, önceliyoruz." denildi.