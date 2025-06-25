İzmir Bornova Belediyesi’nin ücretsiz eğitim desteği sunduğu BELGEM kursları için kayıtlar 14 Temmuz’a kadar kurs.bornova.bel.tr adresinden online olarak devam ediyor.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Bornova Belediyesi tarafından her yıl binlerce öğrencinin eğitim hayatına katkı sunan BELGEM kursları için kayıt süreci devam ediyor. 4. sınıftan 12. sınıfa ve mezun öğrencilere kadar geniş bir yelpazeye hitap eden kurslara başvurular, 14 Temmuz 2025 tarihine kadar sadece online olarak kurs.bornova.bel.tr adresi üzerinden yapılabiliyor.

BAŞKAN EŞKİ: “EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİNİ BÜYÜTÜYORUZ”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, BELGEM kurslarının yalnızca sınavlara hazırlık değil, aynı zamanda eğitimde fırsat eşitliği sunan bir sosyal belediyecilik örneği olduğunu vurgulayarak, “BELGEM’le öğrencilerimize ücretsiz ve kaliteli bir eğitim desteği sunuyoruz. Onların potansiyelini ortaya çıkarmaları için elimizden geleni yapıyor, başarı hikâyelerinin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. BELGEM’in hem eğitim kabiliyetlerini hem de kapasitesini arttırmak için çalışıyoruz” dedi.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

BELGEM, 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. sınıflar ve mezun öğrenciler için özel olarak hazırlanmış programlar sunuyor. Uzman eğitmen kadrosu, etüt desteği ve rehberlik hizmetiyle öğrencilerin akademik gelişimine katkı sağlanıyor.