Antalya’nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri bir depoda 10 bin litre kaçak votka ve rakı ele geçirdi. Olayla ilgili şüpheli şahıs ve işletme hakkında adli işlem başlatıldı.

Antalya İl Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak alkol ile mücadelesini sürdürüyor. Ekipler, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Alanya ilçesindeki bir depoda gerçekleştirdikleri aramada 9 bin litre kaçak votka, bin litre kaçak rakı, 2 adet dolum aparatı ve 225 adet boş alkol şişesi ele geçirdi.

Olayla ilgili olarak şüpheli şahıs ve işletme hakkında adli idari işlemlere başlandı.