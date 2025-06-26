İzmir'de Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, kültür ve sanat alanındaki kararlı adımlarıyla bir ödül daha kazandı.İZMİR (İGFA) - Göreve geldikten kısa süre sonra kurduğu Karabağlar Kent Tiyatrosu ile hem ilçeye sanatsal bir soluk kazandıran hem de tiyatro alanında istihdam yaratan Başkan Kınay, bu çabasıyla Ege Tiyatrolar Birliği tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenen Özdemir Nutku Tiyatro Ödülleri’nde “İzmir Değer Ödülü ”ne layık görüldü. Ödül, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay tarafından takdim edildi.

Ödül töreninde konuşan Başkan Helil Kınay, “Yaşayan bir kent kurma hedefimiz doğrultusunda Karabağlar Kent Tiyatrosu’nu kuracağımıza dair seçim sürecinde söz vermiştik. Bu sözümüzü bir yıl dolmadan yerine getirdik. Kursiyerlerimiz, tiyatro ekibimiz ve sahnelediğimiz oyunlarla Karabağlar ’da hayata nefes olmaya çalışıyoruz. Bu çabanın bir ödüle layık görülmesi bizim için büyük onur” dedi.

Kent tiyatrosunun kurulmasında emek veren tüm ekibe teşekkür eden Kınay, “Bir yıllık süreçte adım adım ilerledik. Şimdi çok daha hızlı adımlarla yol alacağız. Karabağlar’ın her sokağına sanatı ulaştırmak için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“KARANLIĞA İNAT, YAŞASIN SANAT”

İzmir Karabağlar'ın İzmir’in en büyük ilçesi olmasına rağmen uzun yıllar sinema ve tiyatro salonundan yoksun olduğunu hatırlatan Kınay, “Bir yıl önce bir hayalle ve umutla yola çıktık. Bugün o hayal gerçeğe dönüştü. 50 yaşındaki bir komşumuzun ‘Hayatımda ilk defa tiyatroya geldim, iyi ki varsınız’ sözü bizim için en kıymetli ödüldür. Kültürle, sanatla, sporla bu ülkenin aydınlık geleceğini birlikte kuracağız. Karanlığa inat, yaşasın sanat!” ifadelerini kullandı.

Törende ayrıca, “Yılın Afiş Tasarımı Ödülü ”nü kazanan İlknur Karakütük’e de ödülünü Başkan Kınay verdi.