İzmir Güzelbahçe Belediyesi, Seferihisar kavşağı olarak bilinen Yalı Mahallesi ile Siteler Mahallesi arasında kalan yaya yolunu yapmak için çalışmalara başladı.İZMİR (İGFA) - Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, Siteler mahallesi sakinlerinin uzun zamandır istediği yürüyüş yolu projesini hayata geçirmek için çalışmaları başlattı. Başkan Günay, “Kaldırım olmadığı için insanlar duvar üstünde yürüyordu. Tehlikeli bir durum oluşuyordu. Uzun zamandır çözülmeyen bir sorundu artık buna neşteri vuruyoruz” diye konuştu.

‘Bir sözümüzü daha yerine getiriyoruz’

Yerel Seçimlerden sonra çalışmalara hızlı başlayan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, seçim sürecinde özellikle Siteler Mahallesi sakinlerinin yoğun taleplerinden biri olan Siteler-Yalı Mahalleleri arasındaki yaya yolu çalışmalarına başladı. Vatandaşlara verdikleri bir sözü daha yerine getirdiklerini söyleyen Başkan Günay, “Siteler Mahallesi ile Yalı Mahallesi arasında kalan bir bölümde yıllardır yayalarımızgüvensizdi ve rahat yürüyemiyorlardı. Çünkü kaldırım yoktu. Vatandaşlarımızın uzun zamandır bu kaldırım yapımı talepleri arasındaydı. Yürürken tehlikeli bir durum oluşuyordu. Yayalar ya yoldan ya da denizle bağlantıyı kesen duvarın üstünden yürüyorlardı. Biz de vatandaşın mağduriyetini ortadan kaldırmak için çalışmaları başlattık.Bu dönem yapmak bize nasip oldu,zaten halkımıza söz vermiştik.Bugün itibarıyla çalışmalara başlamış bulunmaktayız. Siteler Mahallesi’yle yalı Mahallesi’nin kaldırımlarını deniz kenarında birleştirmek için bugün çalışmalarımıza başladık. Siteler Mahallesi’nde vatandaşlarımız artık limana balık almaya, alışverişlerini yapmaya, her türlü işlerini yapmaya yaya kaldırımındankullanarak güvenli bir şekilde gidip gelecekler. Karayollarıyla da görüşmelerimizi yaptık. Bugün buraya Karayolları şantiye amiri de geldi. Birlikte incelemelerimizi yaptık. Sorumluluk Karayolları Müdürlüğünde fakat karşılıklı iyi niyet göstergesini sergileyerek, vatandaşın hizmetine bir iş olduğu için kaldırım yapım işini biz belediye olarak üstlendik. Kısa sürede bitirip halkımızın hizmetine sunacağız” diye konuştu.