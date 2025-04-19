İzmir Efes Selçuk Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen Barista Kursu’nun son gününde kursiyerler sertifikalarını aldı.İZMİR (İGFA) - Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi bahçesindeki mobil araçta 3 gün süren Barista Kursu’na toplamda 24 kursiyer katıldı. Barista Kursu’nun son gününde, sertifika merasimine Efes Selçuk Belediyesi Siyasi Başkan Yardımcısı Erhan Güzel, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası Şube Müdürü Zeki Kapı, Efes Selçuk Belediyesi Kütüphaneler Müdürü Vedat Yolcu ve kursiyerler katıldı.

Meslek Edindirme Kursları kapsamında 12 kişilik gruplar halinde, iki haftaya bölünen eğitim programında kursiyerlere kahvelerin ideal yapımı, yeni nesil kahve makinelerinin nasıl kullanılacağı, sütün nasıl köpürtüleceği ve farklı kahve çeşitlerinin nasıl hazırlanacağı hakkında eğitim verildi.

Efes Selçuk’ta sayıları gün geçtikçe artan kahve dükkânlarına olan ilgi ve oluşan barista istihdamını karşılamak için başlatılan Barista Kursu’na yoğun ilgi gösteren kursiyerler, eğlenirken öğrenmenin de keyfini çıkardı.

ERHAN GÜZEL; “CEMİL BAŞKAN VE FİLİZ BAŞKAN UYUM İÇİNDE GÜZEL ÇALIŞMALARA İMZA ATIYOR”

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Efes Selçuk Belediyesi’nin uyum içerisinde güzel çalışmalara imza attığına değinen Efes Selçuk Belediyesi Siyasi Başkan Yardımcısı Erhan Güzel; “İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Efes Selçuk Belediyesi özellikle bu dönemde Cemil Başkanımız ve Filiz Başkanımızla son derece uyumlu bir şekilde, çok güzel çalışmalara imza atıyor. Bütün o sıkıntılı sürece rağmen İzmir Büyükşehir Belediyesi 30 ilçeye hiçbir ayrım göstermeksizin bu etkinlikleri, faaliyetleri gerçekleştiriyor. Bu anlamda Belediye Başkanımız Filiz Ceritoğlu Sengel adına hem Cemil Başkanımıza, hem Sosyal Hizmetler Daire Başkanımıza sizlerin nezdinde teşekkürlerimizi iletiyorum. Bu kurslarında devamını diliyoruz. Barista Kursu da en keyifli kurslardan birisi. 130 saat süren Barista Kursu’nun da yapılması ile ilgili Zeki Bey elinden geleni yapacak. Umarım hep birlikte gerçekleştirebiliriz. Tüm arkadaşlarımıza değerli katılımları için teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.

“SELÇUK’TA OLMAKTAN AYRI BİR KEYİF DUYUYORUZ”

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Efes Selçuk Belediyesi arasında uyumlu bir iş birliği olduğuna değinen İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası Şube Müdürü Zeki Kapı; “26 farklı kurs merkezimiz var. Selçuk’ta olmaktan ayrı bir keyif duyuyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Efes Selçuk Belediyesi arasındaki bu uyumlu iş birliğini güçlendirdikleri için Filiz Başkanımıza ve Kütüphaneler Müdürü Vedat Yolcu’ya teşekkür ediyoruz. En büyük teşekkürü de bu kurslara katılan sizlere ediyoruz. Çünkü burada bir meslek öğrenebilmek adına kısa sürede olsa bir emek sarf ediyorsunuz. Güzel kısmı da bunun daha da fazlasını bizlerden talep ediyorsunuz. Siz yeter ki her zaman talep etmeye devam edin. Bizler kamunun ve bütçenin el verdiği şekilde tüm hizmetleri sunmak adına burada görevliyiz” dedi.

“BURADA YOĞUN İLGİ VAR”

Efes Selçuk’ta düzenlenen Barista Kursu’na kursiyerlerin yoğun ilgi gösterdiğine değinen Meslek Fabrikası Eğitmeni Ercan Turan; “Selçuk ilçemizde İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Dairesi Başkanlığı’na bağlı Meslek Fabrikası Müdürlüğü’nün mobil Barista Kursu’nda kursiyerlerimizle beraber üç günlük atölye havasında başladık. Burada yoğun ilgi var. Kursiyerlerimize kahvenin sunumunu, tadımını ve güncel olarak tüketilen kahveler hakkında eğitimler veriyoruz. Meslek Fabrikası’nda gene 130 saatlik ileri seviye “Kahve Yapımı ve Sunumu” adı altında bir kursumuz daha var. Burada da kahvenin yeşil halinden tüketimine kadar tüm aşamaları an ve an işliyoruz. Bu eğitimlerimizde uluslararası geçerliliğe sahip bir belge de veriyoruz. Bu sayede kursiyerlerimiz piyasada tercih edilir hale gelip meslek hayatına başlamış oluyorlar” dedi.