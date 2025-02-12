İzmir'de Çiğli Belediyesi tarafından, kadın kursiyerlere yönelik düzenlenen Dayanışma Buluşmasında birliktelik mesajı verildi.İZMİR (İGFA) -Kadınların hayatın her alanında daha güçlü yer alması adına çalışmalarını sürdüren Çiğli Belediyesi, son olarak Prof. Dr. Nermin Abadan Unat Kadın Yaşam Merkezi’nde eğitim alan kursiyerlere yönelik Dayanışma Buluşması düzenledi. Akvaryum Kafe Restoran’da gerçekleştirilen programda, kadınların sosyal hayatta daha aktif olması adına yapılacaklarla ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

Kadınların hayatın her alanında eşit haklara ve imkanlara sahip olması gerektiğinin altını çizen Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, kadınların kentin sosyal ve ekonomik imkanlarından adil bir şekilde yararlanabilmesi gerektiğini belirterek, "Bunun için eğitimden istihdama, sosyal desteklerden kültürel etkinliklere kadar birçok alanda projeler üretiyor, hizmetler sunuyoruz" Kadınların ekonomik bağımsızlığını güçlendirmek için meslek edindirme kurslarımızı yaygınlaştırıyoruz. Prof. Dr. Nermin Abadan Unat Kadın Yaşam Merkezimiz, Çiğlili kadınlar için çok büyük bir şans. Diledikleri alanda hobi ve meslek edinirken, keyifle sosyalleşebiliyorlar. Kadınların hak ettiği eşit ve adil yaşam koşullarına kavuşması için üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız. Bu anlayışla, onların sesinin daha gür çıkabileceği, hayatın her alanında omuz omuza yürüyeceğimiz bir Çiğli için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.