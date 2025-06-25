Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı üç katı atık tesisinde çevre mevzuatına aykırı uygulamalar tespit ederek toplam 9 milyon 348 bin 630 TL ceza uyguladı.İZMİR (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü, rutin denetimlerde İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Tire Karateke Atık Depolama Sahası, Harmandalı Katı Atık Bertaraf Tesisi ve Bergama Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi’nde çevresel ihlaller tespit etti. Bakanlık, bu tesislere toplam 9,3 milyon TL idari para cezası kesti.

TİRE’DE VAHŞİ DEPOLAMA TESPİTİ

Tire Karateke Mahallesi’nde planlanan “Tire II. Sınıf Düzenli Depolama Tesisi” için 31 Ocak 2025’te “ÇED Olumlu” raporu alınmış olmasına rağmen, tesis kurulmadan atıkların mevzuata aykırı şekilde vahşi depolandığı belirlendi. Daha önce aynı ihlal nedeniyle işlem yapılan İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne 5 milyon 609 bin 178 TL ceza uygulandı.

HARMANDALI’DA MAHKEME KARARINA RAĞMEN DEPOLAMA

Harmandalı Katı Atık Bertaraf Tesisi’nde, çevre izin ve lisans belgesi bulunmadığı, atıkların çevreye yayılarak kirliliğe neden olduğu ve mahkeme kararına rağmen depolamaya devam edildiği tespit edildi.

Söz konusu ihlaller dolayısıyla tesise 1 milyon 869 bin 726 TL ceza kesildi.

Bakanlığımız ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı;???? Tire Karateke Atık Depolama Sahası’nda vahşi depolama yapıldığı, ????Harmandalı Katı Atık Bertaraf Tesisi’nde izinsiz depolama yapıldığı,????Bergama Entegre Katı Atık… pic.twitter.com/cgafCWyslD— T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Dğş. Bakanlığı (@csbgovtr) June 25, 2025

BERGAMA’DA KAPASİTE AŞIMI VE ÇEVRE KİRLİLİĞİ

Bergama Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi’nde ise kapasite üzerinde atık kabulü yapıldığı, atıkların geri kazanım olmadan depolandığı ve çevreye kağıt, poşet gibi atıkların yayıldığı belirlendi.

Tesisin işletme planına aykırı yönetildiği gerekçesiyle, belediye adına tesisi işleten firmaya 1 milyon 869 bin 726 TL ceza uygulandı.