Bornova Belediyesi, ilçedeki kadınların yaşam koşullarını detaylı bir şekilde analiz etmek için geniş çaplı bir anket çalışması başlattıİZMİR (İGFA) - Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışma kapsamında, Bornova’nın 45 mahallesinde birebir görüşmeler yapılarak kadınların eğitim durumu, sosyo-ekonomik seviyeleri, doğurganlık yaşı ve çocuk sayısı gibi veriler toplanıyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, sahada birebir görüşmeler yaparak kadınların yaşadığı sorunları tespit ederken, aynı zamanda destek mekanizmaları hakkında bilgilendirme yapıyor. Bu kapsamlı çalışma, Bornova’daki kadınların sesi olmak ve yerel yönetimin hizmetlerini daha kapsayıcı hale getirmek için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Anket, yalnızca veri toplamakla kalmayıp, aynı zamanda kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalık yaratmayı da hedefliyor.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, çalışmanın önemine vurgu yaptı.

Kadınların yaşam koşullarını yakından tanımak, onların ihtiyaçlarına en doğru şekilde yanıt verebilmek için sahada olduklarını belirten Başkan Eşki, "Bornova, kadın dostu bir kent olma yolunda kararlı adımlarla ilerliyor. Kadınların eğitime, istihdama ve sosyal hayata katılımını artıracak projeleri bu tür bilimsel veriler ışığında oluşturacağız. Aynı zamanda, şiddetle mücadelede farkındalık yaratmak ve yerel yönetim olarak kadınları desteklemek en büyük sorumluluklarımızdan biri” diye konuştu.