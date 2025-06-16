İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü öncülüğünde yürütülen STORMLOG (Belediyelerin Yerel İklim Eylemindeki Rolünün Güçlendirilmesi)Projesi kapsamında, iklim değişikliği, yenilenebilir enerji ve sürdürülebilirlik konularında önemli bir eğitim çalışması düzenlendi.İZMİR (İGFA) - İzmir'de Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü’nden Dr. Levent Bilir’in sunumuyla gerçekleşen etkinlikte, iklim krizinin etkileri, yerel yönetimlerin rolü ve enerji dönüşümüne dair teknik bilgiler paylaşıldı. Eğitim sonunda katılımcılar, görüş ve önerilerini dile getirerek, Bornova’nın sürdürülebilir gelecek vizyonuna katkı sundular.

STORMLOG PROJESİ NEYİ AMAÇLIYOR?

Avrupa Birliği destekli STORMLOG Projesi; yerel yönetimlerin iklim krizine karşı mücadelede daha etkin roller üstlenmesini hedefliyor. Proje kapsamında Bornova Belediyesi, hem kurumsal kapasitesini geliştiriyor hem de toplumsal farkındalığı artırmaya yönelik adımlar atıyor. Eğitimler, atölye çalışmaları ve politika geliştirme süreçleriyle Bornova, iklim dostu bir kent modeli oluşturmayı hedefliyor.

BAŞKAN EŞKİ: “İKLİM ADALETİNİ YERELDEN BAŞLATACAĞIZ”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, projeyle ilgili olarak, “İklim krizi yalnızca küresel düzeyde değil, yerel ölçekte de mücadele gerektiriyor. Bu nedenle Bornova’da kurumlarımızı ve yurttaşlarımızı iklim değişikliği konusunda bilinçlendirmeyi bir öncelik olarak görüyoruz. Stormlog Projesi, Bornova’nın sürdürülebilirlik vizyonunu güçlendirecek önemli bir adım. İklim adaletini yerelden başlatacağız.” diye konuştu.