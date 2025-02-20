İzmir’e düşen şehit ateşi nedeniyle daha önce ertelenen "Bornova’da Aşka Gel! Sevgililer Günü Konseri", Küçükpark Meydanı'nda düzenlendi ve katılımcılara unutulmaz bir akşam sundu. Bornova'nın kalbinde, aşkın ve müziğin buluştuğu etkinlikte, gönüller bir araya geldi.İZMİR (İGFA) - İzmir Bornova Belediyesi, Sevgililer Günü’nü coşkulu bir etkinlikle kutladı. .

Grup Bournabat’tan romantik bir performans

Etkinlikte sahne alan, Bornova Belediyesi’nin müzik kursu eğitmenlerinden oluşan Grup Bournabat, sevilen şarkılarla geceye damgasını vurdu. Bornovalılar, özellikle de çiftler, Küçükpark Meydanı’ndaki romantik atmosferde müzik eşliğinde unutulmaz anlar yaşadı.

Sevgililer Günü’ne özel anılar

Etkinlik alanında soğuk havada yapılan sıcak içecek ikramlarıyla misafirlere keyifli bir akşam yaşatıldı. Katılımcılar, ahşap banktaki fotoğraf çekim alanında anılarını ölümsüzleştirerek, Sevgililer Günü’nü unutulmaz kıldılar.

Başkan Ömer Eşki’den sevgi dolu bir mesaj

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Sevgililer Günü’nün, yalnızca özel bir gün değil, sevginin her şekliyle kutlandığı bir anı olduğunu belirterek, “Bugün, yalnızca çiftler değil, tüm Bornova halkı olarak bir araya gelerek sevgi bağlarımızı güçlendirdik. Müzik dolu bu akşam, birlikte daha güçlü bir toplum oluşturmanın simgesidir. Katılan tüm Bornovalılara teşekkür ediyorum" diye konuştu.