İzmir Aliağa’da dün başlayan ve gece boyunca süren yoğun mücadele sonrası orman yangını kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.İZMİR (İGFA) - İzmir’in Aliağa ilçesinde çıkan orman yangını, Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin gece boyunca verdiği yoğun mücadeleyle kontrol altına alındı.

Orman Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Yangına karşı cansiperane mücadele eden ormancılar, “Ormanın Kahramanları” olarak anılırken, operasyona destek veren kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülere teşekkür edildi.

Gece boyunca verdiğimiz yoğun mücadelenin ardından #İzmir #Aliağa yangınını kontrol altına aldık. Bölgede soğutma çalışmalarımız devam ediyor.#YeşilVatan için cansiperane mücadele eden #OrmanınKahramanları'na, bizlere destek veren kurumlarımıza, STK'larımıza ve… pic.twitter.com/Adw8x7hFhT— Orman Genel Müdürlüğü (@OGMgovtr) June 26, 2025

Orman Genel Müdürlüğü, #YeşilVatan’ı koruma kararlılığını vurgulayarak, doğanın korunması için çalışmaların aralıksız süreceğini ifade etti.

Ekipler, yangının tamamen söndürülmesi ve yeniden alevlenme riskinin ortadan kaldırılması için soğutma çalışmalarına devam ediyor.