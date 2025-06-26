TİGEM Genel Müdürü Hasan Gezginç, Türkiye’de toprağa düşen hububat alanındaki her dört tohumdan bir tanesini TİGEM’in ürettiğini belirterek, Türk tohumculuğunun tek başına kendi ülkesine yetebilir durumda olduğunu, 2024 rakamlarına göre 117 ülkeye ihracat yapacak bir seviyeye geldiğini söyledi.

Konya’nın Sarayönü ilçesinde bulunan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Gözlü Tarım İşletmesinde "Tarla Günü ve Çeşit Tanıtımı" etkinliği düzenlendi. Etkinlikte konuşan TİGEM Genel Müdürü Hasan Gezginç bir tohuma, bir metrekare toprağa sadece tohum, toprak ve de mahsul olarak bakmadıklarını söyledi. Genel Müdür Gezginç, "Biz bunlara bir milli güvenlik meselesi olarak bakıyoruz. Tohum bir ülkenin bağımsızlığının işaretidir. Bugün gururla söyleyebilirim ki Türk tohumculuğu tek başına kendi ülkesine yetebilir durumdadır. Hatta 2024 rakamlarına göre 117 ülkeye ihracat yapacak bir seviyeye gelmiştir. Bu nasıl teknolojide, askeri alanda bir bağımsızlık mücadelesi veriyorsak gıda konusunda, gıda güvenliği konusunda da ülkemizin bağımsızlık mücadelesidir" dedi.

Genel Müdür Hasan Gezginç sözlerini şöyle sürdürdü: "Her yıl biz ortalama 10 bin ton civarında buğday tohumu, 8 bin tona yakın arpa tohumu ve diğer yem bitkileri, mısır silajı gibi bir takım kaba yem istihsali için üretim yapıyoruz ve bu bölgeden dağıtımlarımızı sağlıyoruz. Gözlü Tarım İşletmemizi diğer işletmelerimiz arasında önemli kılan bunlardan bir tanesi İç Anadolu’daki Ar-Ge merkezimiz, bir ikincisi de bizim 16 işletmemize yem tedarik eden yem fabrikamızın bulunduğu işletmemizdir. Burada saatte 30 ton kapasiteyle yem üretiyoruz. 16 işletmemizin kesif yem ihtiyacını bu işletmeden karşılıyoruz. Buradaki işletmemiz yılda 25 farklı çeşitte ki bunun içerisinde küçükbaş, büyükbaş ve at yemi olmak üzere farklı kategorilerde yem üretimi yapmaktadır."

"Türkiye’de toprağa düşen hububat alanındaki her dört tohumdan bir tanesini TİGEM üretiyor"

Ar-Ge’nin tohumun gelişimi, mahsulün artırılması ve doğanın sürdürülebilmesi için vazgeçilmez bir alan olduğunu ifade eden Hasan Gezginç, "Türkiye’de toprağa düşen hububat alanındaki her dört tohumdan bir tanesini TİGEM üretiyor. Biz de bu üretimi yaparken Ar-Ge’den, bilimden, teknolojiyi kullanarak bu üretimlerimizi yapıyoruz. Her yıl üretime alacağımız buğday çeşitlerini özellikle İç Anadolu’da Gözlü Tarım İşletmesinde denemelere alıyor, çevre adaptasyonlarını, hastalığa dayanıklılığını, verimini, kalitesini inceliyor ona göre çiftçilerimizin hizmetine sunuyoruz. Gözlü Tarım İşletmemiz bir kez daha bu noktada önem arz ediyor. Buradan elde ettiğimiz tohumlar netice itibariyle TİGEM’in üst düzey teknolojiyle hazırlanmış saatte 340 ton üretim kapasitesi olan tohumluk işletme tesislerinde işleniyor. El değmeden paketlenerek çiftçilerimizin hizmetine, Türk tarımının hizmetine, Türk insanında gıda kaynağı olarak hizmetine sunuluyor" diye konuştu.