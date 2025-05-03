Bodrum’un doğal güzellikleriyle ön plana çıkan Gölköy Mahallesi’nde, denize teknelerin indirme-bindirme alanı olarak kullanılan bölgede yıllardır şikayetlere konu olan ve kıyı alanlarına izinsiz bırakılan, terk edilmiş veya sahipsiz tekneler vinç yardımıyla kaldırıldı.

Bodrum Bölge Liman Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmada, başıboş şekilde bulunan 4 tekne ve 1 katamaran denizden çıkarılarak ilgili yediemin firmasına teslim edildi. Çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla yapılan uygulamanın, Bodrum Yarımadası’nın diğer kıyı bölgelerinde de sürdürüleceği bildirildi.