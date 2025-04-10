Denizli’de 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi Sabiha Gökçen İzci Ocağı üyesi öğrenciler, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Kızılay’ı ziyaret etti.

15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi Sabiha Gökçen İzci Ocağı üyesi öğrenciler, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Kızılay Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti. İzci liderleri Namık Kemal Aydoğan sorumluluğundaki izciden oluşan ekip, Kızılay Derneği, Türk Kızılay’ının amaçları, çalışma alanları ve kan bağışı hakkında bilgi aldı.

Kızılay ziyareti ve sosyal projeyle ilgili konuşan ve düzenli olarak kan bağışı yapan Namık Kemal Aydoğan, "1868 yılından bu yana 156 yıldır hizmet veren Kızılay, Osmanlı döneminde Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti iken Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte Türk Kızılay Derneği adını almıştır. Zor günde depremde, yangında, selde ve savaşta yalnızca askerin değil vatandaşın da kara gün dostu olan/olması gereken Kızılay son dönemdeki amacı dışındaki faaliyetleri ve basına yansıyan haberler nedeniyle toplumdaki güvenini sarsmıştır. Kızılay bir ticari işletme olmamalıdır. Kişiler yanlış yapsa da kurumlar hepimizin yani büyük Türk milletinindir. Kişiler gelir geçer ancak kurumlar kalıcıdır. Bu nedenle Kızılay’a da sahip çıkmalıyız. Yanlış yapan yöneticilerden de gerekli hesabı yetkililerin sorması gerekir. İzcilerimizle eğitim amaçlı toplum hizmeti kapsamındaki bu tür etkinliklerimiz bundan sonra da devam edecektir" dedi.