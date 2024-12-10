Mardin ve birçok yerde yaptığı ağaç dikimi, çeşme ve kaynak suları bakım-temizliği çalışmalarıyla farkındalık oluşturan iyilik gönüllüsü Şehmus Erginoğlu, Kızılay Özel Ödülü'ne layık görüldü.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Ulusal ve uluslararası alanda gönüllülük kültürünün bir toplum değeri olarak yaygınlaştırılması, iyiliğin hatırlatılması ve gönülden değer katanların ödüllendirilmesi amacıyla düzenlenen "Kırmızı Yelek Uluslararası Gönüllülük Ödülleri" İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlendi. Türk Kızılay 8 Aralık’ta, Türkiye dâhil 30 ülkeden önerilen sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri, ulusal dernekler ve bireyler arasından seçilen gönüllülere ödüllerini takdim etti. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Dr. Nazif Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül, Sanatçı İpek Açar Kömürcü, Sporcu Mesut Özil, Yeşilay Genel Başkanı Dr. Mehmet Dinç törene katıldı.

Törende Mardin'de "Şehmus Amca" olarak bilinen, fidan diken, yeşil çevre için yaptığı özverili çalışmasıyla örnek olan Şeyhmus Erginoğlu, Kızılay Özel Ödülü’yle onurlandırıldı. Şehmus Amca sahneye çıktığında ayakta alkışlandı. Kızılay Mardin Artuklu Şube Başkanı Şehmus Arı, Mardin ve birçok yerde yaptığı ağaç dikimi, çeşme ve kaynak suları bakım-temizliği çalışmalarıyla farkındalık oluşturan iyilik gönüllüsü Şehmus Erginoğlu, Kızılay Özel Ödülü'ne layık görüldüğünü söyledi.

Kırmızı Yelek Uluslararası Gönüllülük Ödülleri" İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen törenle Mardinli iyilik gönüllüsü Şehmus amcaya ödülü verildiğini ifade eden Arı,” Şeyhmus Erginoğlu, Kızılay Özel Ödülü’yle onurlandırıldı. Bizde Kızılay Derneği olarak onunla guru duyuyoruz. Türk Kızılay, gönüllülerin kurduğu ve bugün de gönüllülerin ve bağışçıların desteğiyle ihtiyaç sahiplerine umut olan bir iyilik hareketi olarak faaliyetlerini sürdürüyor. 370 bini aşkın gönüllüsüyle büyük bir dayanışma ağına sahip olan Kızılay’da, gönüllülerin yüzde 62’sini kadınlar oluşturuyor” dedi.

Hayatı boyunca kendini ağaç dikmeye adadığını belirten İyilik Gönüllüsü Şehmus Erginoğlu ise, bu güne kadar Mardin’de 50 bin üzerinde ağaç diktim. 100 üzerinde çeşmenin suyu akması için uğraştım. Ömrüm yettiği sürece de bir 50 bin daha ağaç dikmeti kendime hedef gösterdim. Herkesin bu dünyada bir dikili ağacı olması için ağaç dikmeye davet ediyorum” diye konuştu

2021 yılından bu yana düzenlenen Kırmızı Yelek Uluslararası Gönüllülük Ödülleri, gönüllü faaliyetleriyle topluma dokunan bireyler, kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarını onurlandırmayı amaçlıyor.